قيادي بحزب بارزاني يعلق على دعوة الكاظمي للحوار الوطني قبل بدء الانتخابات

2021/05/10 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب السابق ماجد شنكالي، الاثنين (10 ايار 2021) ، وجود فرصة لنجاح الحوار الوطني، الذي اعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال شنكالي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي لا يستطيع النجاح في اجراء اي حوار وطني، خصوصاً في المرحلة الحالية وفي الاجواء الانتخابية المشحونة ومع بدء الدعاية المبكرة لبعض الجهات والشخصيات السياسية، فضلا عن تصاعد التصريحات الطائفية لبعض السياسيين واطلاق الشعارات القومية".

واضاف، ان "كل المؤشرات تؤكد عدم نجاح الحوار الوطني في هذه المرحلة، متوقعا، ان "يكون هناك حوارا في المرحلة المقبلة وبعد الانتخابات البرلمانية، لان عندها سيكون هناك مجال اوسع لاجراء حوار وطني جاد لفرض هيبة الدولة والقانون".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعا في 8 آذار الماضي إلى "حوار وطني" شامل بين جميع "المختلفين" في العراق، ومصالحة وطنية على "أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته" لإنجاح الانتخابات المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول 2021، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

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