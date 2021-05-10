أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية

2021/05/10 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، الاثنين (10 أيار 2021)، استقراراً في مكاتب الصيرفة والأسواق المحلية.

وسجل سعر بيع الدولار 148,500، وسعر الشراء 147.500

فيما بلغ سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد 100 دولار لكل 2,210,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو - 121,58 دولاراً

100 باوند - 140,63 دولاراً

100 دولار - 826,74 ليرة تركية

أما سعر أونصة الذهب عالمياً 1835,35 دولاراً

فيما سجلت أسعار نفط خام برنت 69,00 دولاراً، والخام الأمريكي 65,54 دولاراً

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