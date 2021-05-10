تراجع طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الاثنين

2021/05/10 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت أسعار صرف الدولار، الاثنين، تراجعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، 148200 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.[…]

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