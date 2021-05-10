2021/05/10 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل- واع - شروق ماهرأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، تواصل العمل بمشروع ملعب نينوى الأولمبي الذي يتسع لـ30 ألف متفرج من قبل إحدى الشركات التركية لصالح وزارة الشباب والرياضة. وقال الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " الفرق الهندسية في بلديات نينوى الى جانب الشركات التركية المتخصصة في بناء الملاعب الرياضية الكروية الحديثة، بدأت سير اعمالها في استكمال بناء الملعب وبجهود مميزة في منطقة الشلالات شمال الموصل".وأضاف الجبوري أن " مدة إنجاز هذا المشروع حُددت بمدة لا تقل عن (16) شهراً، وباشراف مباشر من مديرية رياضة وشباب نينوى ".يشار إلى أن مشروع ملعب نينوى الاولمبي يعد من أهم وأبرز المشاريع الرياضية الشبابية القائمة في منطقة الشلالات .

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