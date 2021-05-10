2021/05/10 | 11:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط عقد جباية أجور كهرباء تسبب بهدر 3 مليارات دينار في محافظة واسط.وقالت الهيئة في بيان، إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط، تمكنت من ضبط أوليات العقد المبرم بين مديريّة توزيع كهرباء واسط وإحدى شركات الجباية الأهليّة، حيث قادت التحقيقات الأوليّة إلى وجود هدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط عقد جباية أجور كهرباء تسبب بهدر 3 مليارات دينار في واسط) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط عقد جباية أجور كهرباء تسبب بهدر 3 مليارات دينار في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).