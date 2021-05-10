حقوق الإنسان: 89 محاولة اغتيال منذ انطلاق التظاهرات

2021/05/10 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، الاثنين، عن وجود 89 محاولة اغتيال لناشطين واعلاميين منذ انطلاق التظاهرات في البلاد.

وقال الغراوي، في بيان إن “محاولة اغتيال الاعلامي احمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة الحرة وتكميم الافواه واشاعة الفوضى وخلط الاوراق واخذ البلاد للمجهول”.

واضاف الغراوي ان “٨٩ حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق استهدفت ناشطين واعلامين ومدونين”.

ودان الغراوي “هذه الجريمة النكراء”، مطالبا الحكومة والقوات الامنية بـ”أخذ دورها بحماية الناشطين والاعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة”.

وتابع “اننا نحذر من منزلق خطير للبلد يهدد الكل اذا استمر مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تريدها قوى الشر للعراق”.

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