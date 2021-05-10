تظاهرات غاضبة في ذي قار

2021/05/10 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة ذي قار، فجر الاثنين، تظاهرات غاضبة، على خلفية اغتيال ناشط مدني في كربلاء، وتردي الخدمات.

واوضح محمد راضي رئيس اتحاد الحقوقيين في ذي قار لـPUKmedia: ان الاوضاع في مركز المحافظة متذبذبة، بتظاهرات تنطلق عقب الفطور او في الصباح لاسباب تردي تقديم الخدمات، موضحا، ان المتظاهرين ممتعضين جدا من احالة بعض المشاريع غير المهمة على حساب خدمات اخرى ملحة.

واضاف: ان اغتيال الناشط ايهاب الوزني في كربلاء، من اسباب اخرى لتظاهرات ذي قار، والتعيينات التي وعد بها المحافظ لم تتحقق لحد الان.

يشار الى ان احتجاجات عنيفة وقعت بمحافظة ذي قار، قبل اشهر، ما اسفرت عن سقوط ضحايا، وتدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة لمعالجة المشاكل، ابتداء بتغييرات طالت منصب المحافظ، والعمل لعودة الاستقرار خاصة وسط مركز المدينة.

PUKmedia خاص

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