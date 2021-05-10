إلى ماذا دعا الكاظمي في مؤتمره الصحفي؟ - كاظم حبيب

2021/05/10 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب "إذا نام العقل..



تستيقظ الوحوش".الفنان التشكيلي فرانتشيسكو گويا في الوقت الذي سقط المئات من القتلى الشهداء وعشرات الألوف من الجرحى والمعاقين في انتفاضة تشرين الأول 2019 من أجل تغيير النظام السياسي الطائفي المحاصصي الفاسد والجاثم منذ 18 عاماً على صدور العراقيين، وفي الوقت الذي تمارس قوى النظام السياسي القائم القتل اليومي بأساليب مختلفة بما فيها الاغتيال السياسي، كما حصل مع المناضل المدن ......





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