حقوق الإنسان تحصي حالات الاغتيال منذ انطلاق تظاهرات تشرين

2021/05/10 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الإثنين، عدد حالات ومحاولات الاغتيال بحق النشطاء والاعلاميين والمدونين منذ انطلاق تظاهرات تشرين في عموم المحافظات، فيما حذرت من الانحدار في منزلق […]

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