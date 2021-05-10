2021/05/10 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يستعد لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي إلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، والمقرر يوم 29 آيار الجاري، بعد أن وضعت الحكومة البريطانية تركيا على القائمة الحمراء للبلاد التي تعاني من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي طلب مجموعة من الضمانات من المملكة المتحدة البريطانية، خاصة أن هذا الطلب جاء من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، شخصيا إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن،"اليوم الإثنين سيكون اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع اليويفا والإعلان الرسمي سيكون يوم غد".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعد ملاعب تضم توتنهام ونيوكاسل وأرسنال وأستون فيلا، وأشار قادة اليويفا إلى أن ملعب "ويمبلي" هو المكان المناسب الوحيد.

وكان اليويفا قد استبعد اسطنبول أيضا العام الماضي من استضافة نهائي البطولة، وقرر نقلها لعاصمة البرتغالية لشبونة، وإذ وافق على القرار ستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يتم خلالها استبعاد العاصمة التركية من استضافة الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسعى أيضًا للحصول على ضمانات مطلقة من الحكومة البريطانية، بأن جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات سيُسمح لهم بالحضور دون اللجوء لقوانين الحجر الصحي التي تُفرض على القادمين للبلاد الدخول في عزل لمدة 10 أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى لندن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من اسطنبول إلى لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).