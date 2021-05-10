دولة أوروبية ترصد نحو 20 إصابة بالسلالة الهندية لكورونا

2021/05/10 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، رصد نحو 20 إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في تصريح صحفي، إنه "جرى رصد نحو 20 مصابا في فرنسا بسلالة كوفيد-19 التي ظهرت لأول مرة في الهند".

ووصفت منظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الهندية بأنها "سلالة مثيرة للاهتمام"، ما يشير إلى أنها شهدت طفرات تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتشار أو يسبب مرضا شديدا، أو يتمكن من التغلب على الحصانة التي توفرها اللقاحات.

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