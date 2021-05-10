2021/05/10 | 11:57 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 10 مايو 2021 | 11:56 صباحاً

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اليوم..



مجلس الامن يعقد جلسة طارئة بشأن القدس

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة طارئة لمناقشة الوضع في مدينة القدس المحتلة، في حين تعقد الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي جلستين غدا الثلاثاء لبحث الأوضاع في المدينة.

وقال دبلوماسيون إن ما يقارب ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة.

ويتعلق الأمر بكل من تونس (العضو العربي الوحيد في المجلس)، وأيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفيتنام.

وفي رسالة وزعتها، قالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة -التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري- إن جلسة طارئة حول التطورات في القدس ستعقد الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك (15:00 بتوقيت غرينتش).

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتوفير الحماية له، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة.

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