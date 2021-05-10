2021/05/10 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ناقش مجلس القضاء الأعلى، وهيئة الاستثمار، اليوم الإثنين، آليات معالجة حالات منح الاجازات الاستثمارية بشكل مخالف للقانون.وذكر اعلام مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء وهيئة الاستثمار يناقشان آليات معالجة حالات منح الاجازات الاسثمارية خلافاً للقانون المركز الخبري الوطني.

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