زراعة واسط : شح المياه يؤثر سلباً في تنفيذ الخطة الزراعية

2021/05/10 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واع - دانيال قاسم أعربت مديرية زراعة واسط ،اليوم الاثنين،عن قلقها بسبب انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة ما يؤثر سلباً في تنفيذ الخطة الزراعية.وقال مدير زراعة واسط اركان مريش لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،إن "انخفاض منسوب المياه في نهر دجلة بسبب قلة الأمطار هذا العام سيؤثر سلباً في تنفيذ فقرات الخطة الزراعية وتوفير مياه كافية للإرواء" .وأضاف أن "الخطة الزراعية للموسم الصيفي الحالي استثنت زراعة الشلب بسبب شح المياه وركزت على زراعة الذرة الصفراء والبيضاء والخضراوات على مساحة 86400 دونم "،مشيراً إلى أن "الخطة حالياً قيد الدراسة متأملاً من الحكومة المركزية حلَّ موضوع شح المياه خصوصاً أن بعض المحاصيل الزراعية بدأنا بزراعتها منها الذرة الصفراء على مساحة 27000 دونم فضلاً عن زراعة الخضراوات مثل الباذنجان والباميا و الخيار و الرقي والماش وغيرها".وتابع مريش ،أن " دائرة الزراعة تنتظر الأوامر من اللجنة العليا للبدء بتنفيذ الخطة بكاملها" .

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