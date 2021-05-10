إتاحة لقاح جونسون آند جونسون للاستخدام في ألمانيا

2021/05/10 | 12:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين، إتاحة السلطات الألمانية استخدام لقاح “جونسون آند جونسون” في البلاد.وأوضح سبان أن برلين رفعت أولوية إعطاء لقاح “جونسون آند جونسون” لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.وأشار إلى أن أي شخص بالغ يريد الحصول على اللقاح، سيتمكن من تلقيه، بناء على نصيحة […]

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