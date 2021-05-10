القبض على متهمين ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2021/05/10 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة في غضون ال٢٤ ساعة الماضية.

وبينت المديرية في بيان إن “مفارز شؤون السيطرات تمكنت من القبض على حائز سلاح غير مرخص، وضبط (١١) مخالفا مع عجلة مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون”.

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