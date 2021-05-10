القضاء والاستثمار جهد مشترك

2021/05/10 | 12:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افتتح السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 10/ 5/ 2021 ورشة عمل مشتركة نظمها معهد التطوير القضائي حضرها السادة القضاة المختصين والكادر المعني في هيئة الاستثمار بحضور رئيسة هيئة الاستثمار السيدة سهى داود النجار والسيد نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم عباس الخفاجي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى “ناقش الحاضرين اليات معالجة حالات منح الاجازات الاستثمارية بشكل مخالف للقانون والمشاريع غير المنفذة بموجب تلك الاجازات والغاؤها”.

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