اخماد حريق بئر نفطي في كركوك

2021/05/10 | 12:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الفرق الخاصة يوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع باحدى آبار النفط جنوبي كركوك.

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان فرق مكافحة الحرائق تمكنت، اليوم، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في احدى آبار النفط في حقل باي حسن جنوبي كركوك.

واضاف: ان الفرق بعد 4 ايام تمكنت من اطفاء الحريق الذي الحق خسائر تقدر بنحو 5 آلاف برميل نفط، لافتا الى ان تأهيل البئر من جديد يحتاج الى المزيد من الوقت.

وكان ارهابيو داعش قد نفذوا قبل اسبوع، عملية ارهابية استهدفت بئرين نفطيين حسن جنوبي كركوك.

PUKmedia خاص

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