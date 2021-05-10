الصحة النيابية تطالب الكاظمي بإدارة الوزارة والاشراف عليها من موقع أدنى

2021/05/10 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الصحة النيابية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدارة وزارة الصحة والاشراف عليها من موقع ادنى لصعوبة بقاء الوزارة من دون وزير في ظل ما تشهده البلاد.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي إن عملية استيزار شخص لتولي المنصب صعبة ومعقدة جدا وتحتاج الى اجتماعات من مجلس النواب واتفاقات بين الكتل السياسية لاختيار الوزير وان الوقت المتبقي للحكومة لا يتسع لكل ذلك، مضيفا أن إدارة الوزارة من قبل الكاظمي شخصيا بالوكالة سيعطي دعماً وزخماً للعمل والعاملين في وزارة الصحة وسيكون على إطلاع بكل ما يجري فيها ومشاكلها المزمنة وستكون القرارات التي سيتخذها لمعالجة هذه المشاكل اقوى وأنجع.

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