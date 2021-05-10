الصدر: الاغتيالات أسلوب الجبناء ومن يريد النيل من أمن الوطن

2021/05/10 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى تقديم الجناة الى العدالة بأقربِ وقت مشددا على ضرورة ضبط النفس في مواجهة الازمات.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن الاغتيالاتِ أسلوبُ الجبناء أو مَن يُريد النيلَ من أمن الوطن، مضيفا ان المشاركة َ في الانتخابات لها شروطــها وميثاقها الذي على جميع الأطراف الالتزام به وليس اللجوء الى الاغتيالات لافتا الى أن البلاد تشهد مع اقتراب كل عمليةٍ انتخابية اعمالَ قتل وتهجير واغتيالات واشاعات كاذبة.

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