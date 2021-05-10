اخماد حريق ضخم استمر لخمس ساعات داخل معمل للعصائر في بغداد

2021/05/10 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن تمكن فرقها من اخماد حريق ضخم اندلع داخل معمل للعصائر شمال شرقي العاصمة بغداد.

المديرية أكدت في بيان ان فرقها بذلت جهودا للسيطرة على حريق اندلع في الساعة الرابعة من فجر اليوم داخل معمل كربلاء للعصائر شمال شرقي العاصمة بغداد، حيث امتدت النيران التي اشتعلت الى داخل كمياتٍ هائلة من الكارتون في المعمل المشيد من طابقين بمساحةِ الفين وخمس ِ مئة متر ٍ مربع، مشيرة الى تمكن فرق الإطفاء من السيطرةِ على الحريق واخماده في الساعة التاسعة صباحا، دون تسجيل اصاباتٍ أو خسائرَ بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق.

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