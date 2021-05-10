“المركز الخبري” ينشر نتائج الامتحانات التمهيدية الاحيائي والتطبيقي

2021/05/10 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الإثنين، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي / الفرع العلمي.ونشرت وزارة التربية، روابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع العلمي (الاحيائي + التطبيقي) للعام […]

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