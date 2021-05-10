طهران تدين حرق قنصليتها في العراق وتسلم السفارة العراقية في إيران مذكرة احتجاج

2021/05/10 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الخارجية الإيرانية حرقَ المقار الدبلوماسية التابعةِ لها في العراق بعد تعرض قنصليتها في كربلاء الى الحرق من قبل ِ متظاهرين غاضبين في المحافظة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده سلمت السفارة العراقية في طهران مذكرة َ احتجاج ٍ على حرق ِ مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء، مضيفا ان السفارة َ الإيرانية في بغداد اجرت اتصالاتٍ مع الجهاتِ المعنية في العراق حيث تم التعاملُ مع الفاعلين من قبل ِ القوات الأمنية، مطالبا السلطات العراقية بحمايةِ المنشآت الدبلوماسيةِ الإيرانية في العراق.

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