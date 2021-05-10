بغداد اليوم تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي

2021/05/10 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع العلمي (الاحيائي + التطبيقي) للعام الدراسي 2020 – 2021.

ولمن يود الاطلاع على النتائج، الضغط على الرابط أدناه:

الفرع العلمي ( الاحيائي ) : اضغط هنــــــــــــــــــــــا

الفرع العلمي ( التطبيقي ) : اضغط هنــــــــــــــــــــــا

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