برفقة أبو رغيف.. تفاصيل زيارة وزير الداخلية إلى كركوك

2021/05/10 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين (10 ايار 2021)، بدعم جميع الخطوات التي تعزز القانون ومحاربة الارهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات

وقال بيان لوزارة الداخلية، ان "الغانمي ترأس اجتماعا في قيادة المقر المتقدم في كركوك، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الامنية العليا وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي الفريجي، والوكلاء في وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات وشؤون الشرطه وقائد الشرطه الاتحادية وقيادات امنيه في الوزارة والعمليات المشتركة وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي في كركوك".

واضاف البيان، ان "الغانمي اكد على دعم قواتنا الامنية باعتبارها اولوية، وانصاف كركوك باعتبار لها خصوصية، ويجب انصافها ودعمها ، مشيرا الى ان الغانمي وجه القيادات الامنيه وتشكيلات وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون والتواصل لتعزيز الامن وتحقيق الاستقرار لمواطني كركوك جميعا ".

ونقل البيان عن الغانمي قوله، ان "كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم والحكومة حريصه على تحقيق الامن في البلاد ، وان الجيش والشرطه هم شرف الوطن وعنوان التضحيه، ولا مجاملة بالوضع الامني، حيث ستكون هنالك اجراءات رادعه ضد من يخالف القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادره، فأمن المواطن وكركوك خط احمر، مبديا حرصه على ترسيخ الامن والاستقرار في عموم مدن العراق ".

من جهته اكد محافظ كركوك ، حسب البيان ، دعمه "جميع خطوات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وقيادة العمليات المشتركة، مشيرا الى ان كركوك تستحق الدعم فهي امنه ومستقر ومتعايشة بين جميع مكوناتها".

لكنه طالب "الحكومة بضروره انصاف اهلها في تامين الدعم لجميع التشكيلات الامنيه في الشرطه والدفاع المدني والمرور ودعم مكافحة المخدرات ومساندة جهود مكافحة الجريمة".

واشار المحافظ، ان "التعاون والتنسيق والدعم مهم جدا ، اذ ان ادارة كركوك على استعداد لتامين 20 كاميرا حرارية لقواتنا الامنية حال صرف الموازنة مع جهود فتح طرق واسناد القوات الامنية في جميع حدود المحافظة لتحقيق الامن ".

وكان الغانمي وصل صباح اليوم الى محافظة كركوك، على رأس وفد امني رفيع المستوى، لمتابعة الاوضاع الامنية في المحافظة.

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