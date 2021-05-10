2021/05/10 | 12:29 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 10 مايو 2021 | 12:26 مساءً

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اجتماعان طارئان غدا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن القدس

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية غدا الثلاثاء، كما سيعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بنفس اليوم.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إن الاجتماع سيكون افتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وأكد أنه يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين أيدته عدة دول عربية.

وأشار زكي إلى أن قرار رفع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين جاء تناسبا مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح.

ويبحث الوزراء الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين.

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