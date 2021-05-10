أفراد لاتقل رواتبهم عن الـ10 مليون دينار.. تقرير يتحدث عن نحو 6 الاف تعيين لدرجات عليا يتسهلكون 40% من رواتب الدولة

2021/05/10 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سلط تقرير صحفي الضوء على فقرة غير مفهومة متمثلة بالاف التعيينات للدرجات العليا والخاص، والتي تستنزف نحو 40% من مجمل رواتب الدولة الشهرية.

ونقل التقرير الذي نشرته الجزيرة نت، وتابعته “يس عراق” عن الخبير في الشؤون الاقتصادية العراقية علاء الأسدي الذي بدا مندهشًا من تعيين نحو 511 درجة وظيفية بصفة وكيل وزير و5030 درجة وظيفية بصفة مدير عام، في حين أصدر وزير المالية علي علاوي كتابا رسميا منتصف الشهر الماضي بفرض ضرائب على رواتب موظفي القطاع العام لتوفير السيولة النقدية للدولة.

ويشير الاسدي بحسب التقرير الى أن دولا كبيرة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والهند لا تملك عددا كهذا في مناصب وكلاء الوزراء؛ مشيرا إلى أن الهند وبريطانيا اللتين تتمتعان باقتصاد عملاق لديهما فقط 25 وكيل وزير أي وكيل واحد لكل وزير.

ومن المفارقات أن محافظات إقليم كردستان اختصت بنحو 696 منصب مدير عام في حين أن عدد دوائر الإقليم لا يتجاوز 100 دائرة.



وهنا يتساءل الأسدي عن مصير تلك الأموال المهدرة: أين تذهب؟ في حين لم يتسلم الموظفون في الإقليم رواتبهم منذ شهور.

وفضلا عن عدد وكلاء الوزراء والمديرين العامين هناك 23 وزيرا و325 نائب وزير، مع الرؤساء الثلاثة (الجمهورية-البرلمان-الوزراء) ليكون المجموع 5.892 درجة يستهلكون قرابة 40% من إجمالي رواتب الدولة، تقسم على هيئة رواتب ومخصصات وحمايات أمنية وإيفادات سفر، وفقا للأسدي.

ويبلغ الراتب الأساسي والمخصصات لوكيل الوزير 12 مليون دينار (8200 دولار) أما راتب المدير العام فيبلغ 8 ملايين دينار (5500 دولار)، وبحسب الأرقام المثبتة للدرجات الوظيفية لوكلاء الوزراء 511 وللمديرين العامين 5030 في الموازنة المالية 2021، فإن المجموع المالي لرواتب وكلاء الوزراء يبلغ شهريا نحو 6 مليارات و132 مليون دينار، أما المجموع المالي لرواتب المديرين العامين فيبلغ 40 مليارا و240 مليون دينار شهريا.

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