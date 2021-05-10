2021/05/10 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات بمحافظة كركوك.

وقال الغانمي خلال اجتماعه بالقيادات الامنية بمحافظة كركوك إنه “من الضروري تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار لمواطني كركوك”.

وأوضح أن “كركوك عراق مصغر وهي محط اهتمام ودعم والحكومة”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات بكركوك”.

التالي

منذ 39 دقيقة

القبض على متهمين ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

منذ ساعة واحدة

حقوق الإنسان: 89 محاولة اغتيال منذ انطلاق التظاهرات

منذ ساعتين

النزاهة تضبط عقد جباية أجور كهرباء لِتَسَبُّبِهِ بهدر المال العام في محافظة واسط

منذ ساعتين

وزير الداخلية يصل كركوك

منذ 19 ساعة

الإعلام الأمني تعلن الإطاحة بعدد من الدواعش في نينوى

منذ 20 ساعة

شرطة البصرة تطارد مثيري النزاعات العشائرية

منذ 20 ساعة

الاعلام الامني تعلن نتائج عمليتين أمنيتين في كركوك

منذ 22 ساعة

الكاظمي يوجه أجهزة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط إيهاب الوزني

منذ يوم واحد

رفع سيطرة في جانب الكرخ ببغداد

منذ يوم واحد

وفد أمني برئاسة الاعرجي يتوجه إلى كردستان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية: ستكون هناك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية: ستكون هناك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).