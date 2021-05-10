2021/05/10 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة التربية، رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع العلمي (الاحيائي + التطبيقي) للعام الدراسي 2020 – 2021 .

︎ الفرع العلمي ( الاحيائي ) :

https://drive.google.com/drive/folders/1ZscZ6Satv7cOxvVGQN7ggMqVJGauWzXW?usp=sharing

︎الفرع العلمي ( التطبيقي ) :

https://drive.google.com/drive/folders/1RVzph4aWSkAFWF3GLcLfnlWhDht4Ur5D?usp=sharing

التالي

منذ 50 دقيقة

القضاء والاستثمار جهد مشترك

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



الأنبار ترفع طلباً لاستثنائها من الحظر الشامل

منذ 4 ساعات

انطلاق حملة خدمات كبرى في بغداد

منذ 18 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 781 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 21 ساعة

الصحة تسجل 4167 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 22 ساعة

المرور تعلن المباشرة بتسجيل مركبات ( ل.



ق.



ز)

منذ 23 ساعة

الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر

منذ 24 ساعة

السفارة العراقية تستقبل المواطنين الراغبين بالعودة من الهند

منذ يوم واحد

أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

منذ يوم واحد

مصرف الرشيد يوجه عدد من فروعه للدوام يوم السبت

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).