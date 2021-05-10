مصرف الرشيد يعلن عن اليه السلف والقروض للموظف المعزول او المفصول

2021/05/10 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن تعليماته الجديدة الخاصة بتحويل السلف والقروض على الراتب التقاعدي للموظف المعزول او المفصول.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان “من بين الشروط ان يكون لدى الموظف المعزول او المفصول براءة ذمة من المصرف وراتبا تقاعديا”.… Readmore

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