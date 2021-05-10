مقتل رجل في إطلاق نار في مطار فانكوفر في كندا

2021/05/10 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل رجل بالرصاص الأحد أثناء إطلاق نار في مطار فانكوفر الدولي في مقاطعة بريتيش كولومبيا بغرب كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.وأوضح فريق التحقيق في جرائم القتل في تغريدة أن عملية إطلاق النار وقعت بعد الظهر قرب قاعة المغادرة في … Readmore

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