مصدر يكشف تفاصيل جديدة في جريمة قتل الاستاذ المتقاعد وزوجته في ديالى

2021/05/10 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الاحد، بان المتهم بقتل الاستاذ المتقاعد وزوجته في محافظى ديالى، اعترف صراحة بجريمته.

وقال المصدر لـ NRT عربية (10 ايار 2021)، انه "بحضور قاضي التحقيق والجهة المشرفة على التحقيق مع مدير شرطة الخالص فقد تم صباح اليوم إجراء كشف الدلالة للمتهم بقتل الأستاذ هاشم وزوجته".

واضاف المصدر ان "المتهم أكد من خلال الكشف على اعترافاته التي أدلى بها في التحقيقات الأولية".

وشهدت محافظة ديالى، في وقت سابق، جريمة "بشعة" في قضاء الخالص، حيث اقدم شخصين يستقلان دراجة نارية على قتل معلم متقاعد مع زوجته طعنا بالسكين ومن ثم احراقهم في المنزل بدوافع مادية.

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