نينوى: 62 مليار دينار للمتضررين من تنظيم داعش

2021/05/10 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت محافظة نينوى، الاثنين، عن اطلاق 62 مليار دينار لملف التعويضات فـي المـحـافـظـة لـلـمـتـضـرريـن مـن احـتـلال داعــش لــهــا والعمليات العسكرية التي جــرت فيها.

وقــال المـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة الـعـلـيـا لإعـمـار الموصل عـبـد الــقــادر دخيل في تصريح تابعه NRT عربية، (10 أيار 2021)، ان "المــحــافــظــة أصابها غبن كبير في مـلـف الـتـعـويـضـات"، لافتا الى "اطــلاق 62 مليار ديـنـار لـهـذا المـلـف لـلـمـواطـنـين الـذيـن تـضـرروا جــراء احــتــلال (داعـــش) لـلـمـديـنـة عــام 201‪4 والعمليات العسكرية التي جـرت بعدها، بعد اسـتـكـمـال هــذا المــلــف مــع مـسـتـشـار رئـيـس الوزراء ووزارة المالية".

وأضاف دخيل، أن "تلك التعويضات ستوزع بين نحو 4 آلاف مواطن"، منبها الى أنها "يمكن أن تكون دفـعـة قـويـة لإعــادة الاعـمـار فـي المحافظة بعد أن يباشر من يحصل على هـذه المبالغ إعـادة إعـمـار أمـلاكـه، ســواء كـانـت وحــدة سكنية أو محلا تجاريا".

واوضح ، ان "نـسـبـة المـسـتـفـيـديـن مـن تلك الــتــعــويــضــات ســتــكــون بــحــدود 60 % مـن المــتــضــرريــن وخــصــوصــا أصــحــاب الـــدور المتضررة في المدينة القديمة".

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