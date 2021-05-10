2021/05/10 | 12:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد كفاح لخمس ساعات.. الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما داخل معمل للعصائر ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/10 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد كفاح لخمس ساعات.. الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما داخل معمل للعصائر ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد كفاح لخمس ساعات.. الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما داخل معمل للعصائر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).