تعليمات جديدة من الرشيد بشأن سلف وقروض الموظفين المفصولين والمعزولين

2021/05/10 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، تعليمات جديدة خاصة بتحويل السلف والقروض على الراتب التقاعدي للموظف المعزول او المفصول.

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وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيار 2021)، أن "من بين الشروط المذكورة، أن يكون لديه براءة ذمة من المصرف وراتب تقاعدي".

وبين، أن "الموظف المعني مطالب بتقديم رهن عقار مع كفيل وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اكثر من ٢٠ مليون دينار وكفيل عدد ٢ وكمبيالة اذا كان مبلغ القرض اقل من ٢٠ مليون دينار، على ان يتم في كلا الحالتين إحالة المتبقي من القرض على الراتب التقاعدي بشرط ان تكون خدمته كافية لاحالته على التقاعد وحسب التعليمات".

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