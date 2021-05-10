للمرة الأولى.. إيران تؤكد رسميا إجراء مباحثات مع السعودية

2021/05/10 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

سعيد خطيب زادة اليوم الاثنين للمرة

الأولى وجود مباحثات سعودية إيرانية.

وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية إن

المحادثات مع السعودية ركزت على

القضايا الثنائية والإقليمي

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