النفط يرتفع بعد هجوم إلكتروني تسبب في إغلاق خطوط أنابيب أمريكية هامة

2021/05/10 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الخام اليوم الاثنين بعد

هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط

أنابيب هامة لإمدادات الوقود في

الولايات المتحدة وسلط الضوء على هشاشة

البنية التحتية النفطية فيها.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت

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