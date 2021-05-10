النزاهة تضبط عقد جباية أجور كهرباء تسبب بهدر يفوق 3 مليارات دينار

2021/05/10 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، ضبط أوليات عقد مبرم بين

مديريَّة توزيع كهرباء واسط وإحدى

شركات جبابة أجور الكهرباء الأهليَّة؛

وذلك لتسببه بهدر المال العام.

وذكرت دائرة التحقيقات في اله

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