الايام نيوز تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي “العلمي”

2021/05/10 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي / الفرع العلمي (الاحيائي + التطبيقي) للعام الدراسي 2020 – 2021.وفيما يلي روابط نتائج الامتحانات: الفرع العلمي (الاحيائي) الفرع العلمي (التطبيقي)

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