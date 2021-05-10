الجزائر تعلن أنها ستفرض مزيدا من القيود على الاحتجاجات والتظاهرات

2021/05/10 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجزائرية أنها ستمنع أي احتجاجات لا تحظى بموافقة مسبقة في خطوة تستهدف على ما يبدو المظاهرات الأسبوعية الجماهيرية التي أطاحت بالرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في 2019، لكنها استمرت في المطالبة بتحقيق المزيد من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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