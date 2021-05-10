عشرات المصابين نتيجة تجدد المواجهات في المسجد الاقصى بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية

2021/05/10 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجددت المواجهات العنيفة بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى مخلفة عددا من المصابين.

مصادر محلية في القدس الشرقية أكدت وقوع عشرات الجرحى لغاية الان،وذلك بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى وقيامها بإلقاءقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على المتواجدين داخل ساحة المسجد الأقصى، في حين تمركزت سيارات الإسعاف خارج بوابات المسجد لنقل المصابين الى المستشفيات.

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