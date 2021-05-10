إحصائية رسمية بعدد محاولات الاغتيال التي استهدفت صحفيين ونشطاء في العراق

2021/05/10 | 12:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، على محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن، فيما أحصت عدد محاولات الاغتيال التي استهدفت ناشطين وإعلاميين ومدونين منذ انطلاق التظاهرات في عموم العراق.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "نحذر من الانحدار في منزلق خطير للبلد في حال استمرار مسلسل الاغتيالات والفوضى التي تستهدف الكلمة الحرة".

وأضاف أن "محاولة اغتيال الإعلامي أحمد حسن في محافظة الديوانية هي محاولة وحشية تستهدف اسكات الكلمة الحرة وتكميم الأفواه وإشاعة الفوضى وخلط الأوراق وأخذ البلاد للمجهول".

وتابع أن "89 حالة ومحاولة اغتيال حصلت منذ انطلاق التظاهرات في عموم محافظات العراق، استهدفت ناشطين وإعلامين ومدونين".

وأشار الغراوي إلى أنه "ندين هذه الجريمة النكراء ونطالب الحكومة والقوات الأمنية بأخذ دورها بحماية الناشطين والإعلاميين والكشف عن الجهات التي تقف وراء مسلسل الاغتيالات وتقديمهم للعدالة".

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