بالصور.. لاعبو منتخب العراق يتلقون الجرعة الاولى من لقاح فايزر قبل معسكر البصرة

2021/05/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تلقى لاعبو منتخب العراق بكرة القدم اليوم الإثنين (10 آيار 2021)، الجرعة الاولى من لقاء فايزر الأمريكي قبل معسكر البصرة الإستعدادي للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الدفعة الأولى من لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الإداري تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا "فايزر" قبيل دخول المنتخب في المعسكر التدريبي الذي سيقام في محافظة البصرة".

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