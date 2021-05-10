اتحاد الاذاعات “يستنكر بشدة” محاولة أغتيال الصحفي أحمد حسين

2021/05/10 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقي، اليوم الأثنين، بشدة محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية الصحفي احمد حسن.وذكر لاتحاد في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “يستكر ويدين بشدة محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات الفضائية الصحفي الزميل (احمد حسن) الذي تعرض مساء أمس الى محاولة اغتيال من قبل أحد المسلحين واصيب على […]

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