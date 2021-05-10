2021/05/10 | 13:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أصيب عشرات المقدسيين، اليوم الاثنين، بجروح إثر تجدد المواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، فيما جددت الشرطة الإسرائيلية محاولات اقتحام المسجد الأقصى لإخلاء المصلين من المصلين في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الإسرائيلية تجدد اقتحام المسجد الأقصى وتصيب عشرات الفلسطينيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسرائيلية تجدد اقتحام المسجد الأقصى وتصيب عشرات الفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسرائيلية تجدد اقتحام المسجد الأقصى وتصيب عشرات الفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).