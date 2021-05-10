شرطة الديوانية تشكل فريق عمل لاعتقال مرتكبي محاولة اغتيال الاعلامي احمد حسن

2021/05/10 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شدد قائد شرطة الديوانية اللواء حيدر حسن منخي، اليوم الاثنين، على بذل أقصى الجهود من أجل القاء القبض على مرتكبي حادث إطلاق النار الذي استهدف الإعلامي أحمد حسن، مؤكدا تشكيل فريق عمل للتعرف على أسباب الحادث وسرعة القبض على الجناة.

وقالت قيادة شرطة الديوانية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت عقدت مؤتمرا امنيا موسعا حضره رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ الديوانية زهير الشعلان وقائد شرطة الديوانية اللواء حيدر حسن منخي فضلا عن عدد كبير من ضباط الأجهزة الأمنية تم خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة وسبل تعزيز الامن والاستقرار فيها".

وشدد قائد شرطة الديوانية "على ضباط الأجهزة الأمنية بذل أقصى الجهود من أجل القاء القبض على مرتكبي حادث إطلاق النار الذي استهدف الإعلامي أحمد حسن مراسل قناة الفرات الفضائية"، مؤكدا على "تشكيل فريق عمل عال المستوى لغرض التعرف على أسباب الحادث وسرعة القبض على الجناة".

وشدد على أن "رجال القوات الأمنية في المحافظة هم اهلا للمسؤولية الامنية".

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