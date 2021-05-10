مقتل 7 جنود سوريين بعد انفجار ألغام زرعها داعش

2021/05/10 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 7 جنود على الأقل من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها اليوم الاثنين في انفجار ألغام زرعها تنظيم داعش في البادية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن المرصد اليوم “مقتل 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 18 آخرين بجروح جراء انفجار لغمين على الأقل زرعهما عناصر التنظيم أثناء مرور قوة عسكرية” في منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي.

ومع زيادة هجمات التنظيم في الآونة الأخيرة ضد قوات النظام، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات ترافقها غارات روسية، دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم.

ووثق المرصد، منذ مارس (آذار) 2019 مقتل أكثر من 1400 عنصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها فضلاً عن أكثر من 930 متطرفاً جراء الهجمات والمعارك في البادية.

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