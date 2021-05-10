بينها مقتل شخص على يد والده.. أبرز ثلاثة أحداث أمنية في بغداد خلال 24 ساعة

2021/05/10 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أطلق احد شخص النار على اولاده، الاثنين (10 ايار 2021)، بسبب خلاف عائلي في منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "عملية اطلاق النار ادت الى مقتل احد ابنائه واصابة اخر بجروح بيده اليسرى، تم على اثرها نقله الى المستشفى".

واضاف، انه "تم القاء القبض على المتهم حيث يخضع للتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وعلى صعيد منفصل، افاد المصدر ذاته، بان احد الاشخاص قام بقتل اخر عن طريق خنقه في داخل محل للمواد الغذائية، في منطقة العبيدي.

اما في منطقة الكاظمية، اقدم شاب في مقتبل العشرينات من عمره، على الانتحار بشنق نفسه بواسطة قطعه قماش داخل داره ضمن منطقة الكاظمية (العكيلات).

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