2021/05/10 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أعلنت شرطة المثنى، اليوم الاثنين، القبض على شخص يدّعي علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا باستخدام الأعشاب.

وذكر إعلام شرطة المثنى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة المثنى والمنشآت، اللواء عبد الرضا كاطع فهد وبعد ورود معلومات عن شخص يدعي أنه يعالج مرضى فيروس كورونا وينفي وجود هذا المرض وتم نشر فيديوهات له في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإعطاء الناس بعض الأعشاب من دون أي وصفة طبية أو غيرها وهذا مخالفا لقوانين وتعليمات وزارة الصحة".

وأضاف، على "الفور تم تشكيل فريق من قبل شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير التابعة إلى قسم مكافحة إجرام المثنى وذلك حسب التخصيص المكاني وقوة مشتركة معها وبعد أخذ الموافقات القضائية تم التوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه وبحوزته العقاقير التي يقوم بإعطائها للناس وفق المادة 456‪ من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى المحاكم المختص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشر على مواقع التواصل.. القبض على شخص يدّعي علاج مرضى كورونا بالمثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشر على مواقع التواصل.. القبض على شخص يدّعي علاج مرضى كورونا بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).