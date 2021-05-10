2021/05/10 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 351 شخصاً خلال 24 ساعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 18.408 شخصاً، بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ومن بينهم 5.533 حالة حرجة، ليرتفع مجمل أعداد الإصابات منذ تفشي الوباء الى 2.673.219".

وأضافت، انه "تم تسجيل 351 حالة وفاة خلال اليوم، ليرتفع الإجمالي الى 75.261"، مشيرة الى "ارتفاع معدل حالات الشفاء التام من الفايروس الى 2.127.192".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. 351 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران.. 351 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).